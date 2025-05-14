Володин: лишь 27 детей мигрантов из 1762 прошли тестирование по русскому языку

С апреля в России заработали новые правила приема в школы детей-мигрантов. Теперь школьники должны сдавать экзамен на знание русского языка — без него в учебное учреждение ребенка не зачислят. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, из 1762 записавших на тестирование 81% было отказано в принятии документов. Всего до экзамена допустили 335 человек, при этом сдавать его пришли только 44 ребенка, а с заданиями справились лишь 27. По словам Володина, такие итоги показывают, что депутаты поступили правильно, разработав и поддержав закон о тестировании.