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Новый троллейбус «Синара» начал курсировать по Нижнему Новгороду

В Нижнем Новгороде стартовали тестовые испытания нового троллейбуса модели «Синара-6254». Машина будет проходить обкатку на маршрутах, проходящих через Московский и Сормовский районы.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили в ГП «Нижегородэлектротранс», на первом этапе испытаний троллейбус будет курсировать без пассажиров. Продолжительность тестового периода составит два месяца. По его итогам специалисты примут решение о возможности и целесообразности дальнейшего внедрения данной модели в городской транспортный парк — с учётом состояния действующей инфраструктуры.

Низкопольный троллейбус «Синара» рассчитан на перевозку до 85 пассажиров. В салоне предусмотрены USB-розетки для зарядки мобильных устройств, система автоинформирования, видеонаблюдение, видеорегистраторы, а также откидная аппарель для маломобильных пассажиров.

Кроме того, транспорт оснащён навигацией на базе ГЛОНАСС, климатическими системами, анатомическими сидениями с антивандальным покрытием и автоматическими средствами пожаротушения. Двери оборудованы внутренней подсветкой и системой «антизажим» с сенсорами на кромках.