Новый троллейбус «Синара» начал курсировать по Нижнему Новгороду

Как сообщили в ГП «Нижегородэлектротранс», на первом этапе испытаний троллейбус будет курсировать без пассажиров. Продолжительность тестового периода составит два месяца. По его итогам специалисты примут решение о возможности и целесообразности дальнейшего внедрения данной модели в городской транспортный парк — с учётом состояния действующей инфраструктуры.