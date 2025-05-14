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Госавтоинспекция ограничила скоростной режим в новых районах Челябинска

Предельная скорость составляет 60 км/ч.

Источник: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области

Водителей Челябинской области предупредили об ограничении скоростного режима на территории поселков, присоединенных к Челябинску. Камеры перенастроят на фиксацию превышения скорости в 60 км/ч, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

По информации госавтоинспекторов, что ограничение действует с 14 мая, после утверждения изменений в Генеральном плане Челябинска и включения ряда территорий Сосновского района в границы Челябинска, в том числе со стороны поселка Кременкуль.

«С 14 мая 2025 года комплексы фотовидеофиксации, находящиеся на дорогах указанной территории настроены на фиксацию порога скорости, предусмотренной Правилами дорожного движения для населенных пунктов — 60 км/ч», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Водителей просят быть бдительными и соблюдать скоростной режим.