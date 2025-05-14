В столице пройдут мероприятия, посвящённые Дню семьи. Их организуют во всех секторах Кишинева. В секторе Центр празднования пройдут 15 мая в сквере «Михай Долган», а 17 и 18 мая — в парке «Валя морилор». На Ботанике мероприятия организуют 17−18 мая в сквере «Дечебал». На Чеканах праздничные концерты и выставки состоятся с 15 по 18 мая. На Рышкановке День семьи отметят 17 мая в парке «Мезон». На Скулянке торжество запланировано на 18 мая в парке «Алунелул». Сообщается, что на мероприятиях выступят молдавские артисты. Вход свободный. Точное время и программы будут опубликованы позднее. Еще больше новостей — в Телеграм-канале! Читайте также: В Молдове, чтобы выжить, надо в два раза больше денег, чем на Украине и почти такой же доход, как в Румынии: Почему у нас жизнь дороже, чем у соседей — сравниваем цены. Даже на Украине, где идет война, цены буквально на все ниже, чем в Молдове (далее…). У вас был праздник с ехидной улыбочкой на устах, а у нас — со слезами на глазах: Как молдавские власти пытаются замылить День Победы и низвести его до Дня Европы. Нынешние власти строят свою идеологию на полном неприятии всего советского, тотальной ненависти к своему недавнему славному прошлому (далее…). Нашли, чем гордиться: Полиция оштрафовала самых бедных граждан Молдовы на 10 млн леев — теперь выпишут себе премии. Штрафы выписывались за так называемую «коррупцию на выборах» (далее…).