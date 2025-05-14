Встретили угрозами и свистом: конкурс «Евровидение» начался со скандала

13 мая в швейцарском Базеле прошел первый полуфинал 69-го конкурса песни «Евровидение». В мероприятии примут участие 38 стран. Но России снова не будет.
В этом году Израиль представляет 24-летняя Юваль Рафаэль. Она пережила атаку ХАМАС 7 октября 2023 года. Она была одним из гостей фестиваля Supernova, чудом осталась жива и не попала в плен. Казалось бы, почти герой, но… Против ее участия выступили свыше 70 экс-участников «Евровидения». В их письме сказано, что певица и израильский канал KAN — фактические участники военных действий в Газе! На церемонии открытия Юваль Рафаэль освистали, а один из протестующих, державший палестинский флаг, даже сделал жест, имитирующий перерезание горла, и плюнул в сторону израильской исполнительницы.
— Сейчас по всей Европе проходят антиизраильские акции, ведь эта страна погубила десятки тысяч мирных жителей Газы. Поэтому любого представителя Израиля будут освистывать, — считает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев.
Второй скандал разыгрался вокруг песни Espresso Macchiato в исполнении эстонца Томми Кэша, много раз выступавшего на российской сцене.
— Песня культивирует глупые стереотипы об Италии: любовь к кофе и спагетти, а также мафию и показную роскошь. Пусть Томми Кэш приедет в Италию и посмотрит, как работают хорошие люди, вместо того чтобы писать такие глупые песни, — заявил Джанмарко Чентинайо из правой партии «Лига».
Украину представит группа Ziferblat с композицией Bird of Pray — «Молитвенная птица». На этот раз песня не о политике — от нее, похоже, сами украинцы порядком устали. Как, кстати, и европейцы от украинских политических новостей.
В России трансляции «Евровидения-2025» не запланировано. Ведь крупные отечественные медиаплощадки вышли из Европейского вещательного союза, который занимается проведением конкурса. Может, это и к лучшему.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Иосиф Пригожин, музыкальный продюсер:
— К сожалению, конкурс «Евровидение» из музыкального стал скорее политическим. Вместо ярких запоминающихся песен, которые останутся с нами на долгие годы, мы видим какое-то шоу фриков. Кто интереснее покривляется, тот и молодец. А где же музыка? Возможно, поэтому в последние годы, даже, пожалуй уже лет десять, интерес к «Евровидению» снижается: людям просто скучно стало.