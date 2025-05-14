Встретили угрозами и свистом: конкурс «Евровидение» начался со скандала

В этом году Израиль представляет 24-летняя Юваль Рафаэль. Она пережила атаку ХАМАС 7 октября 2023 года. Она была одним из гостей фестиваля Supernova, чудом осталась жива и не попала в плен. Казалось бы, почти герой, но… Против ее участия выступили свыше 70 экс-участников «Евровидения». В их письме сказано, что певица и израильский канал KAN — фактические участники военных действий в Газе! На церемонии открытия Юваль Рафаэль освистали, а один из протестующих, державший палестинский флаг, даже сделал жест, имитирующий перерезание горла, и плюнул в сторону израильской исполнительницы.