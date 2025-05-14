Суд оштрафовал WhatsApp* на 800 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ

Судебный участок мирового судьи № 422 признал компанию WhatsApp* LLC виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 13.39 КоАП РФ. Суд установил, что компания не выполнила возложенные на нее законодательством обязанности как организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями.
Согласно санкциям указанной статьи, максимальное наказание за первичное нарушение составляет миллион рублей. В случае повторного аналогичного правонарушения штраф может быть увеличен до двух миллионов рублей.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Twitch Interactive на 13 миллионов рублей за нарушение закона о персональных данных. Также по аналогичной статье суд оштрафовал компанию Zoom Video Communications Inc на 15 миллионов рублей.
* — Принадлежит корпорации Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.