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У самолета рейса Минеральные Воды — Уфа случилась техническая неисправность

В Минеральных Водах отменили взлет самолета до Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 14 мая, самолет, выполнявший рейс по маршруту Минеральные Воды — Уфа, был вынужден вернуться на стоянку после запуска двигателей из-за технической неисправности. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Инцидент произошел в 01:23 по московскому времени в аэропорту Минеральных Вод. После обнаружения проблемы экипаж принял решение о возврате воздушного судна на стоянку для проведения технического осмотра.

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