Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участника СВО из Ростовской области посмертно наградили орденом Мужества

Государственную награду передали родственникам погибшего бойца СВО из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Зимовниковском районе Ростовской области родственникам погибшего участника СВО Анзора Израилова передали орден Мужества. Об этом в социальных сетях сообщили местные власти.

— Передача награды — дань величайшего уважения и признания. Анзор навсегда останется в наших сердцах как пример истинного героизма и силы духа, — подчеркнули в администрации Зимовниковского района.

Известно, что в торжественной церемонии приняли участие районный глава Олег Ткаченко и военный комиссар Зимовниковского, Дубовского, Заветинского и Ремонтненского районов Максим Фенев.

Подпишись на нас в Telegram.