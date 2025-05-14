Участника СВО из Ростовской области посмертно наградили орденом Мужества

В Зимовниковском районе Ростовской области родственникам погибшего участника СВО Анзора Израилова передали орден Мужества. Об этом в социальных сетях сообщили местные власти.
— Передача награды — дань величайшего уважения и признания. Анзор навсегда останется в наших сердцах как пример истинного героизма и силы духа, — подчеркнули в администрации Зимовниковского района.
Известно, что в торжественной церемонии приняли участие районный глава Олег Ткаченко и военный комиссар Зимовниковского, Дубовского, Заветинского и Ремонтненского районов Максим Фенев.
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