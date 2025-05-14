В дикой природе на границе с Монголией обнаружили исчезающий вид птиц дрофа-джек

«Завершился первый этап международной экспедиции по изучению восточной дрофы в Убсунурской котловине. Во время экспедиции проведены учетные мероприятия в этой местности на монгольской части. Самым важным моментом экспедиции стало то, что за пять лет исследований впервые были обнаружены четыре особи дрофы-джека в дикой природе. При этом три из них международная группа орнитологов смогли отловить и на двух птицах были установлены спутниковые передатчики, также взяты пробы на анализы», — сообщил Балбан-оол.