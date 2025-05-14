В дикой природе на границе с Монголией обнаружили исчезающий вид птиц дрофа-джек

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Особи птиц дроф-джеков были впервые за пять лет зафиксированы сотрудниками тувинского заповедника «Убсунурская котловина» на границе с Монголией. Специалисты обнаружили четыре особи в дикой природе, сообщил ТАСС директор заповедника Диинмей Балбан-оол.
«Завершился первый этап международной экспедиции по изучению восточной дрофы в Убсунурской котловине. Во время экспедиции проведены учетные мероприятия в этой местности на монгольской части. Самым важным моментом экспедиции стало то, что за пять лет исследований впервые были обнаружены четыре особи дрофы-джека в дикой природе. При этом три из них международная группа орнитологов смогли отловить и на двух птицах были установлены спутниковые передатчики, также взяты пробы на анализы», — сообщил Балбан-оол.
По словам директора заповедника, такая находка говорит о том, что на территории Тувы могут быть дрофы-джеки. «Однако их совсем мало», — пояснил Балбан-оол.
В целом, в рамках экспедиции ученые зафиксировали более 50 особей восточной дрофы. «Это птица — не такая редкость, как дрофа-джек, их гораздо больше в дикой природе. В любом случае, результаты первого этапа экспедиции имеют большое значение для разработки мер по сохранению редких видов, находящихся под угрозой исчезновения, и позволят сформировать основу для дальнейших исследований и охранных мероприятий», — пояснил директор заповедника.
Дрофа-джек — относится к исчезающим видом птиц, так как в XIX-XX веках мясо птицы активно использовали в пищу. Обитает в основном в Северной Африке, но была зафиксирована и на территории Тувы в России, на приграничной части с Монголией.
О заповеднике «Убсунурская котловина».
Убсунурская котловина — государственный природный биосферный заповедник, является одним из самых малоизмененных экорегионов планеты. С 2003 года заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Здесь в горной местности обитают красные волки, черные журавли, ирбисы и другие редкие животные и птицы.