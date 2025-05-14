Разработка российских математиков и физиков ускорит создание «теории всего»

Как отмечают Мусаев и другие ученые, в последние несколько десятилетий физики работают над построением единой теории, которая описывала бы все процессы, фундаментальные силы и частицы, существующие во Вселенной. Пока на эту роль претендует так называемая М-теория, один из наиболее популярных вариантов теории струн, которая подразумевает, что пространство на самом деле обладает 11 измерениями.