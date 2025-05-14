В столице Прикамья состоялась легкоатлетическая эстафета школьников

Эстафета для учеников начальных классов школ Индустриального района «Факел Победы в руках Орленка» состоялась в лицее № 3 имени В. А. Штефана. Это одно из событий проекта «Марафон памяти. Факел Победы».
В состязании приняли участие 110 юных спортсменов из 11 команд школ Индустриального района. Школьникам нужно было пробежать 500 метров с передачей эстафетной палочки по этапам. Первое место завоевала команда школы «Петролеум+». Второй стала команда школы № 3, а третьей — команда лицея № 4.
Центральным событием проекта «Марафон памяти. Факел Победы» станет легкоатлетическая эстафета «Факел Победы». Она пройдет 17 мая в лицее № 4. Участвовать будут не только школьники, но и студенты, семейные команды, трудящиеся пермских предприятий и организаций.