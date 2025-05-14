В столице Прикамья состоялась легкоатлетическая эстафета школьников

В состязании приняли участие 110 юных спортсменов из 11 команд школ Индустриального района. Школьникам нужно было пробежать 500 метров с передачей эстафетной палочки по этапам. Первое место завоевала команда школы «Петролеум+». Второй стала команда школы № 3, а третьей — команда лицея № 4.