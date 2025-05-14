Ростовчанам напомнили о важности своевременной проверки и замены приборов учета

Как известно, измерительные приборы нуждаются в регулярном контроле исправности, плановой проверке, обязательной поверке по окончании установленного срока между поверками и замене в случае выхода из строя. Гарантирующий поставщик сообщает, что в многоквартирных домах эти процедуры может осуществлять только «ТНС энерго Ростов-на-Дону», а в частных домовладениях это делает сетевая организация.