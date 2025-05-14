Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанам напомнили о важности своевременной проверки и замены приборов учета

Это является гарантией бесперебойного энергоснабжения.

Источник: Комсомольская правда

Как известно, измерительные приборы нуждаются в регулярном контроле исправности, плановой проверке, обязательной поверке по окончании установленного срока между поверками и замене в случае выхода из строя. Гарантирующий поставщик сообщает, что в многоквартирных домах эти процедуры может осуществлять только «ТНС энерго Ростов-на-Дону», а в частных домовладениях это делает сетевая организация.

В организации напоминают, что правильно работающий счетчик предотвращает лишние расходы благодаря точному учету энергии и гарантирует стабильное снабжение электричеством. Регулярные осмотры помогают предотвратить поломки, а своевременная поверка и замена дефектных устройств защищают технику от поломок.

Для исключения неприятностей потребители обязаны обеспечить проверяющим свободный доступ к оборудованию. Ограничивая допуск специалистов, абонент рискует упустить возможность вовремя обнаружить и исправить проблемы, что повлечет дополнительные траты и необходимость повторного расчета платежей.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» обращает внимание, что соблюдение сроков проверки,