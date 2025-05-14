ГАИ объявила введение «трех скоростных зон» для самокатчиков в Минске. Подробности в эфире телеканала «Беларусь 1» озвучил заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.
Ливанович уточнил, что первая зона находится в пределах первого транспортного городского кольца. Он отметил, что скорость для самокатчиков ограничена до 15 километров в час.
— Вторая зона — это, ориентировочно, в переделах второго городского кольца. И там скорость ограничена 17 километрами в час, — пояснил заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Специалист сообщил, что в оставшейся территории Минска скорость для самокатчиков была ограничена не в соответствии с Правилами дорожного движения 25 километрами в час, а до 20 километров в час.
Тем временем ГАИ сказала, что большая часть ДТП в Минске приходится на МКАД.
Ранее ГАИ предупредила о новой синей разметке на дорогах в Минске.
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