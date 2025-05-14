Госдума разрешила мигрантам работать по одному патенту в соседних регионах

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, которым предлагается предоставить мигрантам возможность работать по одному патенту в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области.