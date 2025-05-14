Родители из Челнов дали ребенку имя Мир-Святомир-Владимир в честь Путина

Семья Суховых у мальчика родом из Челнов. Причем у ребенка, который родился 7 апреля, уже есть брат Род-Природа-Родушка и сестра Россия-Святоссия-Святороссия, пишут «Челнинские известия».
Ранее родители ребенка думали, что у них родится девочка и хотели назвать малышку Орешницей — в честь российского ракетного комплекса «Орешник». Но потом выяснилось, что Суховы ждут мальчика. Тогда они решили дать новорожденному имя Мир-Святомир-Владимир.
Причем до этого глава семейства Владимир Сухов допустил, что мальчика могут назвать в честь Президента РФ Владимира Путина.