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Родители из Челнов дали ребенку имя Мир-Святомир-Владимир в честь Путина

Накануне из казанского роддома выписали малыша с именем Мир-Святомир-Владимир.

Семья Суховых у мальчика родом из Челнов. Причем у ребенка, который родился 7 апреля, уже есть брат Род-Природа-Родушка и сестра Россия-Святоссия-Святороссия, пишут «Челнинские известия».

Ранее родители ребенка думали, что у них родится девочка и хотели назвать малышку Орешницей — в честь российского ракетного комплекса «Орешник». Но потом выяснилось, что Суховы ждут мальчика. Тогда они решили дать новорожденному имя Мир-Святомир-Владимир.

Причем до этого глава семейства Владимир Сухов допустил, что мальчика могут назвать в честь Президента РФ Владимира Путина.