А. Харламов и С. Рабцун стали генеральным и исполнительным директорами ЦСК ВВС

Представители «летчиков» рассказали об изменениях в руководстве клуба.
Генеральным директором самарского ЦСК ВВС стал Александр Харламов. Сменил Юрия Ковтуна. Последний проходит по уголовному делу по факту получения коммерческого подкупа в значительном размере и с вымогательством.
Ранее Харламов занял тот же пост в тольяттинской «Ладе». До этого работал в нижегородском «Торпедо», московском ЦСКА (брал с «армейцами» Кубок Гагарина в 2019 году) и подмосковном «Витязе».
Исполнительным директором самарцев стал Сергей Рабцун. Был президентом федерации хоккея Красноярского края, трудился в местном «Соколе». Входил в состав менеджмента сборной, которая взяла золото Всемирной зимней универсиады в Сибири.
«С 2023-го по 2024 год являлся директором клуба МХЛ “СКА-Карелия” и одноименной детской спортивной школы», — добавили в ЦСК ВВС.
На днях Рафик Якубов оставил пост спортивного директора тольяттинской «Лады». Он работал в команде из 63-го региона с мая 2023-го.
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