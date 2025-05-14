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А. Харламов и С. Рабцун стали генеральным и исполнительным директорами ЦСК ВВС

Представители «летчиков» рассказали об изменениях в руководстве клуба.

Источник: МК.RU Самара

Представители «летчиков» рассказали об изменениях в руководстве клуба.

Генеральным директором самарского ЦСК ВВС стал Александр Харламов. Сменил Юрия Ковтуна. Последний проходит по уголовному делу по факту получения коммерческого подкупа в значительном размере и с вымогательством.

Ранее Харламов занял тот же пост в тольяттинской «Ладе». До этого работал в нижегородском «Торпедо», московском ЦСКА (брал с «армейцами» Кубок Гагарина в 2019 году) и подмосковном «Витязе».

Исполнительным директором самарцев стал Сергей Рабцун. Был президентом федерации хоккея Красноярского края, трудился в местном «Соколе». Входил в состав менеджмента сборной, которая взяла золото Всемирной зимней универсиады в Сибири.

«С 2023-го по 2024 год являлся директором клуба МХЛ “СКА-Карелия” и одноименной детской спортивной школы», — добавили в ЦСК ВВС.

На днях Рафик Якубов оставил пост спортивного директора тольяттинской «Лады». Он работал в команде из 63-го региона с мая 2023-го.

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