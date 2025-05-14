В Крыму не поддержали законопроект о локализации такси

Председатель крымского отделения межрегионального профсоюза таксистов Андрей Козырь прокомментировал законопроект о локализации такси. Госдума РФ приняла его 13 мая.
В беседе с корреспондентом «Крымской газеты» Андрей Козырь подчеркнул, что отрасль такси к таким переменам пока не готова.
«Сейчас очень высокая процентная ставка и таксопарки не смогут быстро пересесть на отечественные машины, так как это потребует замены значительной части автопарка на новые автомобили», — отметил Козырь.
Эксперт подчеркнул, что в таком случае таксистам будет необходима помощь от государства.