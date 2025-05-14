Мурашко оценил результаты ограничений на продажу алкоголя

«Здесь присутствует губернатор Вологодской области. Сегодня предложения, реализованные в субъекте, уже за столь короткий промежуток времени дали результат. Ограничения по времени продажи и внедрение запрета в определенные праздничные дни уже дали сегодня результаты. Число умерших от причин, обусловленных алкоголем, в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в марте 2025 года, снизилось на 41% по сравнению с мартом 2024 года, и в апреле 2025 года снизилось на 18% по сравнению с апрелем 2024 года», — сказал Мурашко.