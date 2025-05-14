Мурашко оценил результаты ограничений на продажу алкоголя

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Число скончавшихся от причин, обусловленных алкоголем, снизилось в регионах, где ввели ограничения по продаже алкогольных напитков, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду на форуме «Здоровье нации — основа процветания России».
Он отметил, что Минздрав реализует ряд мер для борьбы с таким фактором риска, как алкоголь. Среди них есть федеральные — это ценовая политика и ограничение территориальной доступности, в том числе запреты дистанционной продажи алкоголя. Также есть региональные меры, которые может реализовывать каждый субъект в зависимости от ситуации и положения в нем.
«Здесь присутствует губернатор Вологодской области. Сегодня предложения, реализованные в субъекте, уже за столь короткий промежуток времени дали результат. Ограничения по времени продажи и внедрение запрета в определенные праздничные дни уже дали сегодня результаты. Число умерших от причин, обусловленных алкоголем, в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в марте 2025 года, снизилось на 41% по сравнению с мартом 2024 года, и в апреле 2025 года снизилось на 18% по сравнению с апрелем 2024 года», — сказал Мурашко.
Он отметил, что эти меры не потребовали никаких глобальных инвестиций в систему здравоохранения.
Также он привел в пример Якутию, где 204 села законодательно закрепили полный запрет розничной продажи алкогольной продукции.
«И вы видите, какие результаты. На 42% снизилась смертность от причин, обусловленных алкоголем, за период с 2005 по 2023 год, на 50% снизилось количество зарегистрированных преступлений. А это также влияет на медицинскую помощь. Ну и, конечно же, по итогам 2023 года в трезвых селах по сравнению с остальными смертность ниже от причин, обусловленных алкоголем и алкогольной кардиомиопатией», — добавил министр.