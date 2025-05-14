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Правительство Самарской области разрешило строительство крематория

Объект, вокруг строительства которого было сломано столько копий, все-таки возведут в Красноярском районе, недалеко от села Кривое Озеро.

Объект, вокруг строительства которого было сломано столько копий, все-таки возведут в Красноярском районе, недалеко от села Кривое Озеро. Обещают закончить строительство к 2027 году.

По официальной информации Правительства Самарской области, проект соответствует всем экологическим и санитарным нормам, а санитарная зона превысит 1 км.

Разрешение на строительство выдано до 30 октября 2026 года, застройщиком выступает ООО «Комбинат услуг второго типа».

Проект получил положительное заключение экспертизы. Здание площадью 1039,5 м² будет одноэтажным, с нейтральным дизайном, чтобы не нарушать ландшафт. По требованиям Роспотребнадзора, санитарно-защитная зона составит более 1 км, что должно исключить близость к жилым домам, школам и больницам.

Крематорий оснастят современными фильтрами, очищающими выбросы. Перед строительством дополнительно проверили территорию — здесь нет краснокнижных видов, охраняемых природных зон или объектов культурного наследия.

Напомним, что еще 18 апреля проект обсудили на совещании с участием министра строительства Александра Фомина. Тогда он подчеркнул, что объект должен быть безопасным и не вызывать отторжения у жителей.

Как следует из эскизов, крематорий будет выполнен в строгом, лаконичном стиле. На прилегающей территории проведут озеленение. Завершить строительство планируют до конца 2026 года.