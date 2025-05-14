Премьер Беларуси Турчин высказался о весенних заморозках

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин высказался о весенних заморозках. Подробности сообщили в пресс-службе правительства Беларуси.
Турчин заметил, что для повышения урожайности и уменьшения последствий заморозков зерновая группа должна быть возмещена за счет пересева поврежденных площадей однолетними травами, а также кукурузой на зерно.
Глава белорусского правительства отметил, что погодно-климатические условия 2025 года дали возможность сельскохозяйственным организациям приступить к весенним полевым работам в марте. Это, обратил внимание он, практически на месяц раньше сложившихся сроков.
— Однако теплая погода чередовалась с резким похолоданием и продолжительными заморозками с конца апреля по первую неделю мая, что отразилось на развитии сельскохозяйственных культур во всех регионах страны, — акцентировал внимание премьер-министр Беларуси.
По его словам, больше всего пострадали посевы озимых культур. Он заявил, что поврежденные посевы требуют дополнительных мер, которые касаются ухода. Что же до тех посевов, которые спасти не удалось, то следует произвести пересев.
Турчин обратил внимание, что все работы должны быть завершены до 1 июня 2025 года.
— Также акцентирую внимание, что бесхозяйственность не удастся списать на сложившиеся погодные условия, — отметил глава белорусского правительства.
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