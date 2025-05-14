Не стало легенды омских автогонок Сергея Удода

Как следует из биографической справки, как профессиональный автогонщик Сергей Удод дебютировал в 1984 году. Спустя 10 лет он организовал в Омске Хозрасчетную федерацию автомобильного спорта, а в 1998 году принял активное участие в создании «Омской автомобильной ассоциации».