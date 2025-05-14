Не стало легенды омских автогонок Сергея Удода

В среду, 14 мая 2025 года, представители Региональной федерации автомобильного спорта Омской области сообщили об утрате: скончался недавно отметивший 66-летие автогонщик, а впоследствии судья Всероссийской категории Сергей Удод.
Как следует из биографической справки, как профессиональный автогонщик Сергей Удод дебютировал в 1984 году. Спустя 10 лет он организовал в Омске Хозрасчетную федерацию автомобильного спорта, а в 1998 году принял активное участие в создании «Омской автомобильной ассоциации».
Однако с наступлением 2010-х карьера Сергея Удода преимущественно развивалась за пределами Омской обалсти. Так, в начале десятилетия он возглавил автодром «Казань-Ринг», а с 2015 по 2019 годы являлся генеральным директором автодрома «Крепость Грозная» в Республике Чечня.
«Для многих из нас стал хорошим товарищем, мудрым наставником, добрым другом. Для всей спортивной общественности это большая утрата», — отмечают соратники Сергея Удода по автомобильному спорту.
Дата и место прощания с легендой отечественного автоспорта пока не известны.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Сергея Ивановича Удода.