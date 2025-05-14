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Ростовчан призывают не задерживать передачу показаний электросчетчиков

Это подчеркивает пресс-служба «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

С наступлением весны многие жители Ростова-на-Дону переезжают на дачи, что часто приводит к несвоевременной передаче показаний электросчетчиков. В результате, первые три месяца начисления производятся по среднемесячному потреблению, а затем — по нормативу, даже при отсутствии фактического потребления.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» напоминает: не забывайте ежемесячно передавать показания счетчика в городской квартире, даже если они не меняются. Это позволит избежать начисления по нормативу и возникновения задолженности.

Передать показания можно дистанционно: через сайт компании, личный кабинет, мобильное приложение или по телефону Единого контактного центра.

Кроме того, перед переездом в загородный дом рекомендуется проверить состояние лицевого счета и погасить имеющуюся задолженность. Узнать информацию о счете можно теми же способами, что и передать показания.