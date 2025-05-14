Ростовчан призывают не задерживать передачу показаний электросчетчиков

С наступлением весны многие жители Ростова-на-Дону переезжают на дачи, что часто приводит к несвоевременной передаче показаний электросчетчиков. В результате, первые три месяца начисления производятся по среднемесячному потреблению, а затем — по нормативу, даже при отсутствии фактического потребления.



«ТНС энерго Ростов-на-Дону» напоминает: не забывайте ежемесячно передавать показания счетчика в городской квартире, даже если они не меняются. Это позволит избежать начисления по нормативу и возникновения задолженности.