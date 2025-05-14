В ГД предложили размещать на продуктах предупреждение об избытке сахара

В сопроводительных документах отмечается, что в сохранении и поддержании здоровья человека ведущая роль принадлежит здоровому образу жизни, и питание вносит до 50% вклада в обеспечение здоровья и работоспособности человека от суммы всех факторов, влияющих на образ жизни. При этом уточняется, что нарушения питания составляют от 30 до 50% причин возникновения хронических неинфекционных заболеваний, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа и другие.