Из Самары запустят новый речной маршрут до Ширяево с 17 мая 2025 года

Его путь будет пролегать от Самары до Ширяево.
Рейсы будут курсировать только в выходные. Отправление из Самары — в 08:00 и 15:15. Из Ширяево — в 12:15 и 19:15.
Время в пути от областной столицы составит примерно 2 часа 35 минут. Обратно — 2 часа.
Напомним, что речной пассажирский флот Самары пополнился новыми судами МПКС. Они расчитаны на 240 человек и обладают повышенной комфортностью. Внутри установлены кондиционеры, а в дождь пассажиры смогут спрятаться под крышу.
Помимо новых судов, по маршрутам области курсируют «Валдаи», ОМики и суда «Москва».
Жители и гости города смогут с их помощью добраться до Рождествено, Ширяево, Шелехмети, Винновки и Гавриловой поляны.
А в национальном парке «Самарская лука» старинная белая ива может быть признана символом природы России.