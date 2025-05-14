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Из Самары запустят новый речной маршрут до Ширяево с 17 мая 2025 года

В Самарской области будет курсировать новый речной маршрут.

Его путь будет пролегать от Самары до Ширяево.

Рейсы будут курсировать только в выходные. Отправление из Самары — в 08:00 и 15:15. Из Ширяево — в 12:15 и 19:15.

Время в пути от областной столицы составит примерно 2 часа 35 минут. Обратно — 2 часа.

Напомним, что речной пассажирский флот Самары пополнился новыми судами МПКС. Они расчитаны на 240 человек и обладают повышенной комфортностью. Внутри установлены кондиционеры, а в дождь пассажиры смогут спрятаться под крышу.

Помимо новых судов, по маршрутам области курсируют «Валдаи», ОМики и суда «Москва».

Жители и гости города смогут с их помощью добраться до Рождествено, Ширяево, Шелехмети, Винновки и Гавриловой поляны.

А в национальном парке «Самарская лука» старинная белая ива может быть признана символом природы России.