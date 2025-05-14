В Омске грузовикам могут ограничить проезд по 12 улицам в дневное время

В Омске рассматривается возможность введения ограничений на движение грузового транспорта по 12 ключевым улицам города в дневное время. Соответствующие предложения будут рассмотрены на очередном заседании рабочей группы Горсовета.
При этом, в департаменте транспорта просят взвешенно подойти к этому вопросу. Необходимо разработать альтернативные маршруты объезда для грузового транспорта, чтобы избежать «сплошного» запрета. Предполагается, что ограничения будут действовать с 7:00 до 21:00. В список улиц, потенциально попадающих под запрет, вошли:
Метромост;
-Улица 22 Декабря;
-Улица 2-я Солнечная;
-Улица Воровского;
-Улица Волгоградская;
-Улица Лукашевича;
-Улица Красный Путь;
-Улица Машиностроительная;
-Улица Мельничная;
-Окружная дорога;
-Сыропятский тракт;
-Дорога к поселку Магистральному.
Сообщается, что для шести из указанных участков дорожной сети уже существуют проекты организации движения, которые могут быть оперативно адаптированы под новые требования. Разработка проектов для остальных улиц, включая 2-ю Солнечную, Волгоградскую и Мельничную, запланирована на 2025 год.
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