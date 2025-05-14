В Омске грузовикам могут ограничить проезд по 12 улицам в дневное время

При этом, в департаменте транспорта просят взвешенно подойти к этому вопросу. Необходимо разработать альтернативные маршруты объезда для грузового транспорта, чтобы избежать «сплошного» запрета. Предполагается, что ограничения будут действовать с 7:00 до 21:00. В список улиц, потенциально попадающих под запрет, вошли: