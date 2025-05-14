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В Омске грузовикам могут ограничить проезд по 12 улицам в дневное время

Соответствующие изменения будут рассматривать в Омском Горсовете.

Источник: Комсомольская правда

В Омске рассматривается возможность введения ограничений на движение грузового транспорта по 12 ключевым улицам города в дневное время. Соответствующие предложения будут рассмотрены на очередном заседании рабочей группы Горсовета.

При этом, в департаменте транспорта просят взвешенно подойти к этому вопросу. Необходимо разработать альтернативные маршруты объезда для грузового транспорта, чтобы избежать «сплошного» запрета. Предполагается, что ограничения будут действовать с 7:00 до 21:00. В список улиц, потенциально попадающих под запрет, вошли:

Метромост;

-Улица 22 Декабря;

-Улица 2-я Солнечная;

-Улица Воровского;

-Улица Волгоградская;

-Улица Лукашевича;

-Улица Красный Путь;

-Улица Машиностроительная;

-Улица Мельничная;

-Окружная дорога;

-Сыропятский тракт;

-Дорога к поселку Магистральному.

Сообщается, что для шести из указанных участков дорожной сети уже существуют проекты организации движения, которые могут быть оперативно адаптированы под новые требования. Разработка проектов для остальных улиц, включая 2-ю Солнечную, Волгоградскую и Мельничную, запланирована на 2025 год.

Ранее мы писали, что на Омск обрушились сотни кубометров воды: коммунальщики борются с последствиями затяжных дождей.