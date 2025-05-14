Отобрали багаж, обыскали, три часа допрашивали: Британского фотографа задержали в аэропорту Кишинева — он рассказал, как это было

Британского фотографа-документалиста Дина О`Брайена задержали на дополнительный досмотр в аэропорту Кишинева, когда он возвращался на родину после встречи Дня Победы в Приднестровье.
Об этом написал в социальных сетях сам Дин.
По словам О`Брайена, его остановили в аэропорту Кишинева, когда он уже собирался улететь в Великобританию, и долго досматривали и допрашивали.
«Они забрали мой чемодан, который уже был загружен в самолет, обыскали меня, а затем забрали мой телефон для проверки. После трех часов допроса меня в конце концов отпустили, и я смог сесть на свой рейс», — рассказал Дин.
А что искали-то? Подозревали, что фотограф вывезет запрещенные фотоподтверждения того, что в Приднестровье живут нормальные люди?
Раньше в аэропорту задерживали граждан России и Молдовы. Теперь вот добрались и до англичан.
Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Фото: соцсети.
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