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Отобрали багаж, обыскали, три часа допрашивали: Британского фотографа задержали в аэропорту Кишинева — он рассказал, как это было

Дина О`Брайена задержали на дополнительный досмотр в аэропорту Кишинева, когда он возвращался на родину после встречи Дня Победы в Приднестровье.

Источник: Комсомольская правда

Британского фотографа-документалиста Дина О`Брайена задержали на дополнительный досмотр в аэропорту Кишинева, когда он возвращался на родину после встречи Дня Победы в Приднестровье.

Об этом написал в социальных сетях сам Дин.

По словам О`Брайена, его остановили в аэропорту Кишинева, когда он уже собирался улететь в Великобританию, и долго досматривали и допрашивали.

«Они забрали мой чемодан, который уже был загружен в самолет, обыскали меня, а затем забрали мой телефон для проверки. После трех часов допроса меня в конце концов отпустили, и я смог сесть на свой рейс», — рассказал Дин.

А что искали-то? Подозревали, что фотограф вывезет запрещенные фотоподтверждения того, что в Приднестровье живут нормальные люди?

Раньше в аэропорту задерживали граждан России и Молдовы. Теперь вот добрались и до англичан.

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Фото: соцсети.

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