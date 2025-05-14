«Идеалом мужчины считаю своего отца»: певица Ирина Дубцова — откровенно о семейных ценностях

Известная певица, победительница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова стала участницей шоу, в котором проходят экстремальные испытания и погружаются в традиции Китая — «Сокровища императора 2». «Вечерняя Москва» пообщалась с исполнительницей.
— Ирина, на шоу вы работаете в паре со скандально известным рэпером Натаном (в шоу «Звезды в Африке» у него были романы сразу с несколькими участницами. — «ВМ»). Как сложилось ваше общение на проекте? В выпусках между вами очень много негативной энергии…
— Это преувеличение. Монтаж делает из каждого героя шоу определенного персонажа. Например, меня угораздило заболеть, и это создало иллюзию того, что я постоянно ною. А Натан — молодец, с мужскими испытаниями справлялся шикарно. На самом деле мы с ним еще больше сдружились.
— В начале прошлого года вы презентовали песню «Главное — семья». Что натолкнуло на ее написание?
— Семья — одна из главных ценностей. Моя мама всегда меня поддерживает и помогает мне, папа — мой идеал мужчины. Их отношения для меня словно трафарет, по которому мне бы хотелось построить и свою личную жизнь. Многие считают, что семья — это просто штамп в паспорте. А я думаю, что полноценная семья не та, где обязательно есть муж, жена и дети, а та, где все построено на душевном тепле, любви и взаимном уважении.
— Вы сыграли оперную певицу в сериале «Престиж». Похожи ли вы со своим персонажем — Анной Гараевой?
— Она очень спорный персонаж. Гараева эпатажная, скандальная. Словом, звезда-звездень, что совершенно мне не свойственно. К тому же я совсем не пью, а она постоянно с бокалом в руках! На момент съемок я еще и заметно поправилась из-за лекарств, которые тогда принимала. Как-то в сети меня назвали бодипозитивной, и это меня подкосило. Я же веду правильный образ жизни. Моя еда — рыба, мясо и зелень. Но только сейчас я прихожу в свою обычную форму. А тогда получилось, что лишний объем сыграл мне даже на руку — оперные певицы, как правило, дамы в теле. Поэтому не устаю повторять: все, что ни делается, — к лучшему.
— «Престиж» — не первая ваша актерская работа. Планируете дальше работать на этом поприще?
— Обычно я снимаюсь в небольших ролях. В комедии «Осторожно, Задов! или Похождения прапорщика» с Дмитрием Нагиевым и Татьяной Васильевой я поучаствовала, будучи глубоко беременной сыном Артемом. Костюмеры всячески пытались прикрыть мой живот — надевали десять пар колготок, пять кофт. Эти съемки были очень смешными, я их вспоминаю с особой теплотой. Из последних работ могу отметить сериалы «Танго на осколках» и «Опасная близость», но там я играю саму себя. Полноценно податься в актрисы, не имея образования, я считаю неуважительным по отношению к актерской профессии. Мне в ней комфортно, но только если иногда заходить в гости.
— Кулинарию вы называете одним из любимых хобби. Что вам нравится готовить?
— Особенно мне нравится заниматься завтраками: мои любимые проснулись, а я их встречаю кашей с ягодами или сырниками с ванилью! Когда была самоизоляция, я готовила каждый день, освоила новые рецепты выпечки. В конце 2024 года я участвовала в шоу «Битва шефов» и победила. Готовила блюдо на него в 5 утра из того, что было в холодильнике.
ДОСЬЕ.
Ирина Дубцова родилась 14 февраля 1982 года в Волгограде. Окончила Волгоградский муниципальный институт искусств им. П. А. Серебрякова по специальности «академическое пение». До 2001 года пела в группе «Девочки» под продюсированием Игоря Матвиенко. В 2004 году одержала победу на проекте «Фабрика звезд 4» и уже через год выпустила свой дебютный сольный альбом «О нем».