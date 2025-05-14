«Идеалом мужчины считаю своего отца»: певица Ирина Дубцова — откровенно о семейных ценностях

— Она очень спорный персонаж. Гараева эпатажная, скандальная. Словом, звезда-звездень, что совершенно мне не свойственно. К тому же я совсем не пью, а она постоянно с бокалом в руках! На момент съемок я еще и заметно поправилась из-за лекарств, которые тогда принимала. Как-то в сети меня назвали бодипозитивной, и это меня подкосило. Я же веду правильный образ жизни. Моя еда — рыба, мясо и зелень. Но только сейчас я прихожу в свою обычную форму. А тогда получилось, что лишний объем сыграл мне даже на руку — оперные певицы, как правило, дамы в теле. Поэтому не устаю повторять: все, что ни делается, — к лучшему.