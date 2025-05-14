Милиция ищет 20-летнюю минчанку, уехавшую на отдых в Гомельскую область 7 мая

В сообщении сказано, что, предположительно, минчанка 7 мая 2025 года поехала на отдых в Гомельскую область. После этого она больше не выходила на связь. На вид Диане 20−22 года, ее рост 163 сантиметра. Девушка худощавого телосложения, цвет волос русый. Указано, что она завязывает волосы в пучок.