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Милиция ищет 20-летнюю минчанку, уехавшую на отдых в Гомельскую область 7 мая

Милиция разыскивает 20-летнюю минчанку, которая 7 мая уехала на отдых и перестала выходить на связь.

Источник: Комсомольская правда

Милиция ищет 20-летнюю минчанку Диану Путрик, уехавшую на отдых в Гомельскую область 7 мая. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что, предположительно, минчанка 7 мая 2025 года поехала на отдых в Гомельскую область. После этого она больше не выходила на связь. На вид Диане 20−22 года, ее рост 163 сантиметра. Девушка худощавого телосложения, цвет волос русый. Указано, что она завязывает волосы в пучок.

В милиции добавляют, что минчанка была одета в куртку темного цвета, байку, джинсы, кеды. В ведомстве просят всех тех, кому что-либо известно про местонахождение девушки, сообщить в Советское РУВД по телефонам: 8029−678−27−10 или же 102.

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