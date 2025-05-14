В Уфу доставлена новая партия московских трамваев

Фото и видео процесса транспортировки опубликованы в социальных сетях, где на тралах видно как минимум две единицы. Это первая за полгода поставка — предыдущие вагоны доставили в уфимское депо имени Зорина в декабре 2024 года.
По информации базы данных Transphoto, Уфа за май получила уже 4 вагона. Ранее мэрия сообщала о доставке 22 двух единиц, что доводит их общее число до 26.
В настоящее время поступившие из Москвы на безвозмездной основе трамваи Pesa работают в Уфе только на маршруте № 5 от улицы Пушкина до Госцирка. Движению таких вагонов по востребованному у пассажиров направлению в Зеленую рощу мешает малый радиус нескольких поворотов.
Как сообщалось ранее, всего в столицу республики передадут 69 московских вагонов. До московских поставок средний возраст вагонов составлял в Уфе 37 лет, средняя степень износа — 98%. Поступление сразу 69 современных многосекционных трамваев, которые будут работать на самом востребованном городском маршруте, позволит резко улучшить общую ситуацию с трамвайными перевозками и увеличит популярность этого вида транспорта у пассажиров.