В Уфу доставлена новая партия московских трамваев

Как сообщалось ранее, всего в столицу республики передадут 69 московских вагонов. До московских поставок средний возраст вагонов составлял в Уфе 37 лет, средняя степень износа — 98%. Поступление сразу 69 современных многосекционных трамваев, которые будут работать на самом востребованном городском маршруте, позволит резко улучшить общую ситуацию с трамвайными перевозками и увеличит популярность этого вида транспорта у пассажиров.