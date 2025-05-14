В квартиру уфимки через форточку залетела непрошенная «гостья»

Все случилось в доме № 156/6 по улице Менделеева. Женщина обнаружила нежданную гостью ночью — животное проникло через открытую форточку и устроилось на полу возле батареи. Не решившись самостоятельно справиться с ситуацией, хозяйка обратилась за помощью в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Сотрудники поисково-спасательного отряда прибыли на место и уже через несколько минут аккуратно выпустили летучую мышь на свободу.