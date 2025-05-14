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В квартиру уфимки через форточку залетела непрошенная «гостья»

УГЗ Уфы помогла женщине, в чью квартиру залетела летучая мышь.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 мая, в Уфе спасатели помогли жительнице города, в квартиру на восьмом этаже которой залетела летучая мышь. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Все случилось в доме № 156/6 по улице Менделеева. Женщина обнаружила нежданную гостью ночью — животное проникло через открытую форточку и устроилось на полу возле батареи. Не решившись самостоятельно справиться с ситуацией, хозяйка обратилась за помощью в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Сотрудники поисково-спасательного отряда прибыли на место и уже через несколько минут аккуратно выпустили летучую мышь на свободу.

В УГЗ напомнили, что спасатели выезжают по вызовам в порядке приоритетности, и первоочередное внимание уделяется ситуациям, угрожающим жизни и безопасности людей.

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