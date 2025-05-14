Первый замглавы Администрации президента Беларуси Петкевич прокомментировала нехватку врачей и невозможность записаться на прием одномоментно

Первый заместитель главы Администрации президента Наталья Петкевич высказалась о нехватке врачей и невозможности сразу записаться на прием во время встречи с коллективом Жабинковского сахарного завода 14 мая, сообщает БелТА.
Она отметила, что вопросы медицины вызывают наибольшие обсуждения, так как волнуют каждого человека. Петкевич уточнила, в обращениях белорусы чаще всего обращают внимание на нехватку врачей, а также на невозможность записаться на прием одномоментно. Однако указанная проблема характерна для всего мира. Одной из причин является увеличение спроса на услуги здравоохранения по причине увеличения средней продолжительности жизни людей, с естественным старением населения.
— Система здравоохранения адаптируется под эти новые реалии. И ряд проблем, которые возникают, в течение года-двух посредством предпринимаемых государством мер, разрешаются, — подчеркнула первый замглавы Администрации президента.
По ее словам, чтобы нивелировать нехватку врачей, внедряется, в том числе искусственный интеллект. Вместе с тем Наталья Петкевич подчеркнула, что в Беларуси медицинскую помощь можно получить бесплатно. Она отметила, что в стране была создана сеть учреждений здравоохранения от фельдшерско-акушерских пунктов до республиканских научно-практических центров.
— Сегодня не менее 5,5% ВВП идет на здравоохранение. Президента интересует каждый маленький фельдшерско-акушерский пункт, как он обеспечен лекарствами, сколько прошло людей и так далее, — заметила первый заместитель главы Администрации президента.
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