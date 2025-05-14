Первый замглавы Администрации президента Беларуси Петкевич прокомментировала нехватку врачей и невозможность записаться на прием одномоментно

Она отметила, что вопросы медицины вызывают наибольшие обсуждения, так как волнуют каждого человека. Петкевич уточнила, в обращениях белорусы чаще всего обращают внимание на нехватку врачей, а также на невозможность записаться на прием одномоментно. Однако указанная проблема характерна для всего мира. Одной из причин является увеличение спроса на услуги здравоохранения по причине увеличения средней продолжительности жизни людей, с естественным старением населения.