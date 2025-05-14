Созданы наночастицы, предотвращающие накопление токсичных белков в нейронах

Для повышения активности этих взаимодействий ученые внедрили в эти структуры молекулы сахара-трегалозы, которые дестабилизируют эти частицы при контакте с водой таким образом, что они не распадаются, но при этом начинают более активно вступать в реакции с амилоидными молекулами. Эти реакции приводят к тому, что наночастица поглощает «стройблоки» бета-амилоида и стабилизирует их, что позволяет клеточным системам самоочистки безопасным образом «утилизировать» эти структуры.