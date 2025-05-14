Парусник «Крузенштерн» зашел в порт столицы Маврикия

Утром в среду, 14 мая, барк «Крузенштерн» зашел в порт столицы Маврикия, город Порт-Луи. Заход посвятили событиям 1975 года, связанным с помощью моряками ВМФ СССР жителям пострадавшего от стихии острова и 80-летию Победы. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, предыдущий визит парусника в Порт-Луи состоялся почти 20 лет назад, в 2006 году, во время второй кругосветки.