Открытие археологов может подтвердить историю о Ноевом ковчеге

В стихе 16 шестой главы Книги Бытия говорится: «Сделай крышу для ковчега, и дострой ее на локоть выше, и сделай дверцу ковчега сбоку от нее. Сделай нижнюю, вторую и третью планки». Новый анализ сведений георадара показал наличие центрального и боковых коридоров, которые проходят через лодку. При этом Джонс говорит: «Мы не ожидаем, что что-то будет полностью сохранено. Остались только химические следы, кусочки дерева и форма зала в земле».