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Открытие археологов может подтвердить историю о Ноевом ковчеге

Специалисты, которые занимаются раскопками в Турции у подножия горы Арарат, сообщили о новых открытиях, способных подтвердить библейскую историю. По мнению археологов, под слоями земли может находиться Ноев ковчег.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Крест лежит на двух толстых книгах
Источник: Freepik

Согласно Библии, огромный корабль спас человечество и животное сообщество от уничтожения во время катастрофического потопа более 4300 лет назад. Теперь группа американских археологов, которая работает в формации Дурупинар, обнаружила свидетельства. Об этом пишет Daily Mail.

Так, независимый исследователь Эндрю Джонс из проекта Noah's Ark Scans с помощью георадара зафиксировал в районе предполагаемого местонахождения Ноева ковчега структуру, которая располагается на глубине до шести метров и напоминает туннель длиной около четырех метров.

В стихе 16 шестой главы Книги Бытия говорится: «Сделай крышу для ковчега, и дострой ее на локоть выше, и сделай дверцу ковчега сбоку от нее. Сделай нижнюю, вторую и третью планки». Новый анализ сведений георадара показал наличие центрального и боковых коридоров, которые проходят через лодку. При этом Джонс говорит: «Мы не ожидаем, что что-то будет полностью сохранено. Остались только химические следы, кусочки дерева и форма зала в земле».

Формация Дурупинар, которая располагается всего в 29 километрах к югу от горы Арарат — самой высокой вершины Турции, стала известна современному миру менее века назад. Проливные дожди и землетрясения в мае 1948 года смыли окружающую грязь и обнажили загадочное образование перед курдским пастухом.

В Библии говорится, что ковчег Ноя остановился на Араратских горах после 150-дневного потопа. Интересно, что образование Дурупинар находится рядом с возвышенностью, вершина которой, по мнению некоторых, соответствует форме и размерам спасительного корабля.

В пользу теории о реальном существовании ковчега также говорит трава. Анализ показал, что растительность внутри аномалии в форме корабля отличается от той, что находится за пределами. Ученые предполагают, что это указывает на искусственное происхождение образования.

Помимо прочего, содержание органических веществ в почве в структуре в два раза выше, чем в земле в окружении. «Если это была деревянная лодка и древесина со временем сгнила, мы ожидали увидеть повышенный уровень калия, изменения pH и более высокое содержание органических веществ. И именно это мы и обнаружили в результате анализа», — сказали ученые.

Теперь Джонс и команда планируют расширить исследования почвы, завершить бурение разведочных скважин и провести дополнительное георадиолокационное сканирование территории.

Ранее археологи при раскопках в Ираке нашли плиту с изображением правителя Ассирии.