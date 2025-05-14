Отец Децла Толмацкий сообщил о съемках фильма про своего сына

— Как наследие. Дело в том, что если посмотреть первые его два альбома, они абсолютно актуальны и сегодня. То есть я как продюсер вкладывался в каждый трек — все они в основном были написаны под мои идеи, которые я озвучивал Владу Валову и команде. Они под это делали треки, и все эти треки актуальны, потому что в них заложены некие мысли. К примеру, «Слезы» — это отношения родителей и детей, «Письмо», где девочка пишет о тех реалиях, — там же очень важная тема поднимается! «Политики», «Бог есть» — все треки, они такие эпохальные оказались. И все его клипы до сих пор выглядят актуально. Но я считаю, что самый главный трек Кирилла — это «Кто ты?». Кстати, трибьют, который вышел в конце апреля, посвящен 25-летию альбома «Кто ты?».