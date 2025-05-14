В районе Башкирии за неделю родились три пары двойняшек

«В преддверии Дня семьи, любви и верности отдел ЗАГС Мелеузовского района и города Мелеуза порадовал необыкновенной новостью: на этой неделе здесь зарегистрировали сразу три пары двойняшек! Среди новорождённых — королевская двойня, две очаровательные девочки и два крепких мальчика», — написал он в своих соцсетях.