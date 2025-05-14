В районе Башкирии за неделю родились три пары двойняшек

«В преддверии Дня семьи, любви и верности отдел ЗАГС Мелеузовского района и города Мелеуза порадовал необыкновенной новостью: на этой неделе здесь зарегистрировали сразу три пары двойняшек! Среди новорождённых — королевская двойня, две очаровательные девочки и два крепких мальчика», — написал он в своих соцсетях.
Первыми в списке стали малышки Милана и Милена Шокуровы. Для родителей — Сергея Евгеньевича и Марии Андреевны появление двойняшек стало настоящим подарком. Новорожденные малышки стали четвертым и пятым ребенком в семье.
Следующими в ЗАГС пришли регистрировать двух маленьких богатырей Амира и Алана Назметдиновых. Мальчики стали первыми детьми в молодой семье Рустяма и Виктории.
Особый интерес вызвала регистрация Василисы и Ростислава Носовых — королевской двойни. Так называют мальчика и девочку, рожденных у матери в результате одной беременности. Их родители — Павел Петрович и Алина Викторовна. В семье уже подрастают 14-летний сын и 11-летняя дочь.