В фонде Максима Горького рассказали о планах работы организации

В память о великом писателе фонд Горького планирует создавать и новый контент по его произведениям. Это будет и документальный фильм, посвященный жизни и творчеству Максима Горького. По мотивам рассказа Максима Горького или основанный на реальных событиях по воспоминаниям потомков будет снят и полнометражный художественный фильм. Идея может быть в представление разницы в ценностях Горького как символа своей эпохи и молодого поколения. Горький оказывается в современной России и через юмор, драму и анализ житейских ситуаций современности дает определение того, что действительно важно в жизни и останется важным навсегда, а что всего лишь веяние времени, которое будет забыто.