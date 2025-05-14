Скончался известный российский краевед и географ Александр Ярков

С 1996 по 1998 годы возглавлял Волжский музей истории казачества, а с 1998 года работал в ВГИ ВолГУ доцентом и старшим научным сотрудником. Является основателем музея «Эволюционной экологии и археологии». В 2009 году Александр Ярков открыл литературно-художественный музей А. С. Пушкина. В 2011 году начал работу по созданию на территории третьего корпуса ВГИ геолого-ботанической площадки «Сад камней».