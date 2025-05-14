«Смутная пора»: что ждет Россию и мир во второй половине 2025 года

— До этого момента страны будут строить какие-то ожидания в отношении России, на что-то надеяться, пытаться давить. Но у них ничего не получится. Как следствие, они начнут сомневаться в себе и своих действиях, — заверила Батыр. — У Европы начинается смутная пора, когда она будет как в тумане. Похоже на состояние, когда человек не знает, куда ему идти.