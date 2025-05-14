«Смутная пора»: что ждет Россию и мир во второй половине 2025 года

Вторая половина 2025 года для России окажется более благополучной, чем для всего остального мира и Евросоюза в частности. Чего ждать человечеству, «Вечерней Москве» рассказала калмыцкая шаманка Елена Батыр.
По ее словам, с июля Россию будут ожидать сложности, но они не будут «острыми и внезапными».
— Никаких неожиданностей в этот период не предвидится, однако в июле и августе будут предприняты попытки обмана и давления со стороны США. Они в стороне не останутся. Но в ответ Россия тоже будет наседать на американцев. Конечно, Штаты захотят создать конфликтную ситуацию и предложат Украине оказать давление на Москву, но Киев будет пытаться лавировать, — предсказала Батыр.
При этом во всем мире с сентября по октябрь начнется смутная пора, предупредила шаманка. А вот для РФ вторая половина года будет более благополучной.
— До этого момента страны будут строить какие-то ожидания в отношении России, на что-то надеяться, пытаться давить. Но у них ничего не получится. Как следствие, они начнут сомневаться в себе и своих действиях, — заверила Батыр. — У Европы начинается смутная пора, когда она будет как в тумане. Похоже на состояние, когда человек не знает, куда ему идти.
И пока весь мир, кроме России, будет переживать смутные настроения, Евросоюзу придет конец, подытожила шаманка.
— Потому что в этом раскладе фигурирует «знак кинжала», а это означает, что для них заготовлены проблемы. При этом Евросоюзу будет гораздо хуже, чем Америке или Великобритании, — заключила Батыр.
На Алтае на дне Телецкого озера ученые обнаружили «лес мертвецов». Тела усопших всплывают по ночам, а в регионе уже ходят страшные легенды о том, откуда на этом месте взялись мертвые души. Кто на самом деле затонул на дне Телецкого озера и почему это произошло — в материале «ВМ».