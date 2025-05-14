Первый замглавы Администрации президента Беларуси Петкевич сказала, на чем Беларуси надо зарабатывать деньги

Петкевич обратила внимание, что в Беларуси делают ставку на развитие собственной фармацевтики, чтобы не зависеть от импортных поставок и ограничений. Она заметила, что в стране были созданы возможности для занятий спортом, физической культурой, чтобы поддерживать здоровый образ жизни. Кроме того, для указанных целей были установлены уличные тренажеры.