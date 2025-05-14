Первый замглавы Администрации президента Беларуси Петкевич сказала, на чем Беларуси надо зарабатывать деньги

Первый заместитель главы Администрации президента Беларуси Наталья Петкевич сказала, на чем Беларуси надо зарабатывать деньги, пишет БелТА.
Петкевич обратила внимание, что в Беларуси делают ставку на развитие собственной фармацевтики, чтобы не зависеть от импортных поставок и ограничений. Она заметила, что в стране были созданы возможности для занятий спортом, физической культурой, чтобы поддерживать здоровый образ жизни. Кроме того, для указанных целей были установлены уличные тренажеры.
— Санаторно-курортное лечение — реально наш бренд. Нам это надо развивать, пропагандировать, делать темой туризма и зарабатывать на этом деньги, — заявила Наталья Петкевич.
Первый замглавы Администрации президента подчеркнула, что речь идет не просто про отдых, а также и лечение, и реабилитацию на высочайшем уровне.
— Это отмечают все — ближнее, дальнее зарубежье, — заметила Петкевич.
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