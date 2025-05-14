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Первый замглавы Администрации президента Беларуси Петкевич сказала, на чем Беларуси надо зарабатывать деньги

Наталья Петкевич сказала, на чем Беларуси надо зарабатывать деньги.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель главы Администрации президента Беларуси Наталья Петкевич сказала, на чем Беларуси надо зарабатывать деньги, пишет БелТА.

Петкевич обратила внимание, что в Беларуси делают ставку на развитие собственной фармацевтики, чтобы не зависеть от импортных поставок и ограничений. Она заметила, что в стране были созданы возможности для занятий спортом, физической культурой, чтобы поддерживать здоровый образ жизни. Кроме того, для указанных целей были установлены уличные тренажеры.

— Санаторно-курортное лечение — реально наш бренд. Нам это надо развивать, пропагандировать, делать темой туризма и зарабатывать на этом деньги, — заявила Наталья Петкевич.

Первый замглавы Администрации президента подчеркнула, что речь идет не просто про отдых, а также и лечение, и реабилитацию на высочайшем уровне.

— Это отмечают все — ближнее, дальнее зарубежье, — заметила Петкевич.

Ранее первый замглавы Администрации президента Беларуси Петкевич прокомментировала нехватку врачей и невозможность записаться на прием одномоментно.

Кстати, назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в мае 2025: инженеру-программисту под Минском заплатят до 19 тысяч рублей, до 8700 — водителю фуры, а 6 тысяч врачу МРТ.

Тем временем белорусская молодая картошка появилась на Комаровке по 10 рублей за кило.