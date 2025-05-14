Нижегородские врачи прооперировали конькобежку Викторию Прыгунову

По словам травматолога Алексея Крупко, специалистам удалось устранить рубцовые разрастания и остеофиты в области голеностопных суставов. Врач отметил, что подобные образования представляют серьезную проблему для профессиональных спортсменов. Они вызывают постоянную боль, ограничивают подвижность и мешают добиваться высоких результатов, фактически блокируя путь в спорт высоких достижений. Впереди у спортсменки курс реабилитации и восстановление. Медики уверены, что Виктория в скором времени сможет вернуться на лед и продолжить борьбу за место в национальной команде.