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Реконструкция Бульвара Архитекторов в Омске завершится в конце июля

О корректировке графика выполнения работ рассказали в мэрии.

Источник: Комсомольская правда

Реконструкция бульвара Архитекторов в Омске выходит на финишную прямую: отставание сокращено до трех дней. Открытие обновленного моста запланировано на конец июля.

«Мы сосредоточены на ключевых этапах, включая установку бордюров, подготовку основания для тротуаров и велодорожек, а также монтаж опор освещения и контактной сети», — заявил директор департамента строительства мэрии Александр Маер на заседании горсовета.

Уже на следующей неделе рабочие нагонят трехдневное отставание от графика ремонтных работ. В данный момент на объекте бригады укрепляют дорожное полотно, устанавливают энергоинфраструктуру и линейную арматуру. По данным мэрии, общая готовность проекта оценивается в 70%.

Первоначально завершение реконструкции объекта было запланировано на 2024 год, однако из-за объективных сложностей дедлайн был перенесен. Проект предусматривает расширение проезжей части, создание велодорожек, установку современного освещения и обустройство зон отдыха.

Ранее мы писали, что в Омске грузовикам могут ограничить проезд по 12 улицам в дневное время.