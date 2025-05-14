Реконструкция Бульвара Архитекторов в Омске завершится в конце июля

Реконструкция бульвара Архитекторов в Омске выходит на финишную прямую: отставание сокращено до трех дней. Открытие обновленного моста запланировано на конец июля.
«Мы сосредоточены на ключевых этапах, включая установку бордюров, подготовку основания для тротуаров и велодорожек, а также монтаж опор освещения и контактной сети», — заявил директор департамента строительства мэрии Александр Маер на заседании горсовета.
Уже на следующей неделе рабочие нагонят трехдневное отставание от графика ремонтных работ. В данный момент на объекте бригады укрепляют дорожное полотно, устанавливают энергоинфраструктуру и линейную арматуру. По данным мэрии, общая готовность проекта оценивается в 70%.
Первоначально завершение реконструкции объекта было запланировано на 2024 год, однако из-за объективных сложностей дедлайн был перенесен. Проект предусматривает расширение проезжей части, создание велодорожек, установку современного освещения и обустройство зон отдыха.
Ранее мы писали, что в Омске грузовикам могут ограничить проезд по 12 улицам в дневное время.