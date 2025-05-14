Реконструкция Бульвара Архитекторов в Омске завершится в конце июля

Уже на следующей неделе рабочие нагонят трехдневное отставание от графика ремонтных работ. В данный момент на объекте бригады укрепляют дорожное полотно, устанавливают энергоинфраструктуру и линейную арматуру. По данным мэрии, общая готовность проекта оценивается в 70%.