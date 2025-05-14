В Крыму посчитали «майских» туристов

«Загрузка в санаториях традиционно чуть выше, чем в других средствах размещения, и сейчас составляет порядка 65%. Этому способствуют и программы, по которым работают наши учреждения, например, реабилитация граждан из других регионов РФ», — рассказал Ганзий, отметив, что Крым в первом квартале текущего года посетили 570 тысяч туристов, что на 10 процентов больше аналогичных показателей.