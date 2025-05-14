В Крыму посчитали «майских» туристов

«В майские праздники Крым принял почти 358 тысяч человек. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом зафиксирован рост в 34 процента и практически в полтора раза по отношению к 2023 году», — сказал Ганзий в ходе пресс-конференции «Реабилитация и здоровьесбережение: что может предложить Крым».
Кроме того, по словам министра, только за первые два месяца текущего года санаторно-курортные комплексы приняли гостей на 29 процентов больше обычного. Доходы санаториев увеличились на 53% по отношению с аналогичным периодом, что говорит о востребованности крымского санаторно-курортного комплекса среди граждан Российской Федерации.
«Загрузка в санаториях традиционно чуть выше, чем в других средствах размещения, и сейчас составляет порядка 65%. Этому способствуют и программы, по которым работают наши учреждения, например, реабилитация граждан из других регионов РФ», — рассказал Ганзий, отметив, что Крым в первом квартале текущего года посетили 570 тысяч туристов, что на 10 процентов больше аналогичных показателей.
Согласно имеющейся статистике, основанной на итогах прошлого года, 51 процент туристов, которые выбирают Крым, нацелены на отдых, связанный с лечением и оздоровлением, добавил министр.
В конце апреля Ганзий сообщал, что в Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда. Из-за новостей о закрытии в этом сезоне пляжей Анапы потоки отдыхающих перераспределятся, в частности большим спросом у туристов будет пользоваться Крым. Такой прогноз сделал член коллегии при главе республики министерства курортов и туризма РК Анатолий Тарасенко в эфире радио «Спутник в Крыму».