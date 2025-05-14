Космологи считают, что конец Вселенной должен наступить значительно раньше

Так, исследователи обнаружили, что последние черные дыры и нейтронные звезды испарятся примерно через 10 в 67-й степени лет, а не через 10 в 100-й степени лет, как считалось в прошлом, а белые карлики исчезнут несколько позднее, примерно через 10 в 78-й степени лет. В результате этого так называемая «тепловая смерть» Вселенной наступит заметно быстрее, чем предполагали в прошлом астрофизики и космологи, что нужно учитывать при построении моделей ее эволюции, подытожили исследователи.