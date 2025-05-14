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В Ростове в День последнего звонка запретят продажу алкоголя

Ростовская область, 14 мая 2025. DON24.RU. В День последнего звонка, 24 мая, в Ростове полностью запретят розничную продажу алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: Олег Елков/ТАСС

Ограничение введено на основании закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области».

«Указанные ограничения розничной продажи алкогольной продукции не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг, а также розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли», — пояснил источник.