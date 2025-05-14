В Ростове в День последнего звонка запретят продажу алкоголя

«Указанные ограничения розничной продажи алкогольной продукции не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг, а также розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли», — пояснил источник.