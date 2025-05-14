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В Минздраве Татарстана рассказали, как организована медпомощь гостям KazanForum

В Минздраве Татарстана рассказали, как организована медицинская помощь гостям KazanForum. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе министерства, для участников международного форума организована система медицинской помощи на местах проведения мероприятий и в местах проживания.

Источник: Минздрав РТ

Для работы привлечено 78 медиков. С учетом требований «Халяль» медицинский персонал носит специальную униформу, а пункты помощи разделены по гендерному признаку. Все вопросы решаются в круглосуточном режиме.

Главным врачом форума назначен Дмитрий Лопушов, на каждом объекте закреплена медицинская организация и назначен ответственный специалист.

Организация оказания медицинской помощи в период проведения KazanForum включает в себя несколько уровней: мобильные медицинские бригады, медицинские пункты на объектах форума, скорая медицинская помощь, стационарная помощь.

Стационарная помощь организована в ведущих медицинских учреждениях Казани: — Городская больница № 7; — Республиканская клиническая больница; — Детская республиканская клиническая больница; — Республиканская клиническая инфекционная больница; — Межрегиональный клинико-диагностический центр; — Республиканская клиническая офтальмологическая больница; — Республиканская стоматологическая поликлиника.

В стационарных учреждениях оборудованы молельные комнаты, предоставлена религиозная литература и инвентарь, организовано питание по стандартам «Халяль».

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 13 по 18 мая. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. C 2023 года событие получило федеральный статус. Раис Татарстана Рустам Минниханов по поручению Президента России Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир».