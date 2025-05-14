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Из-за жары и гроз почти во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупредили казахстанцев о резком изменении погодных условий.

Сейчас в Ричмонде: +23° 1 м/с 78% 756 мм рт. ст. +18°

В Шымкенте и ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за жары, гроз и высокой пожарной опасности, передаёт BaigeNews.kz.

Жара до 39 градусов ожидается в Жетысу.

В Шымкенте, Улытау, Туркестанской, Кызылординской и Карагандинской областях — жара и чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области — чрезвычайная пожарная опасность.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Мангистау, Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской, Жамбылской областях и ВКО.

Гроза и высокая пожарная опасность — в Атырауской области.

Гроза, град, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в СКО.

Ветер и высокая пожарная опасность — в области Абай.

Гроза, туман, ветер, жара и высокая пожарная опасность — в ВКО.

Гроза и ветер — в ЗКО.