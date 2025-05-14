Из-за жары и гроз почти во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение

В Шымкенте и ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за жары, гроз и высокой пожарной опасности, передаёт BaigeNews.kz.
Жара до 39 градусов ожидается в Жетысу.
В Шымкенте, Улытау, Туркестанской, Кызылординской и Карагандинской областях — жара и чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматинской области — чрезвычайная пожарная опасность.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Мангистау, Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской, Жамбылской областях и ВКО.
Гроза и высокая пожарная опасность — в Атырауской области.
Гроза, град, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в СКО.
Ветер и высокая пожарная опасность — в области Абай.
Гроза, туман, ветер, жара и высокая пожарная опасность — в ВКО.
Гроза и ветер — в ЗКО.