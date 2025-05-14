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В Самарской области открыто движение по мосту через реку Малую Черную

Федеральное казенное учреждение «Поволжуправтодор» сообщило о возобновлении рабочего движения на недавно отремонтированном мосту через реку Малую Черную, расположенном в Самарской области.

Федеральное казенное учреждение «Поволжуправтодор» сообщило о возобновлении рабочего движения на недавно отремонтированном мосту через реку Малую Черную, расположенном в Самарской области.

Этот важный транспортный объект находится в живописном Волжском районе и пересекает федеральную автомобильную трассу Р-229, соединяющую такие крупные города, как Самара, Пугачёв, Энгельс и Волгоград.

Ремонтные работы начались в прошлом году — в 2024-м, когда для безопасного передвижения транспортных потоков была временно организована специальная объездная дорога.

Однако теперь местные власти сообщают, что благодаря успешным усилиям дорожных служб основной этап работ успешно завершён, и мост вновь открыт для автомобильного движения.

За прошедший период были проведены масштабные мероприятия, включающие создание новых конструкций пролётного строения, замену устаревшего покрытия мостового полотна, установку современных барьерных ограждений и качественный монтаж деформационных швов.

Эти меры значительно повысят безопасность дорожного движения и комфорт пользователей трассы.

По предварительным данным, завершение всех запланированных ремонтных мероприятий запланировано даже раньше первоначально установленных сроков — уже летом текущего, 2025 года.

Таким образом, местное население и путешественники смогут оценить преимущества качественно обновленного транспортного узла гораздо быстрее, чем ожидалось ранее.

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