Цены на персики, черешню и сливу резко вырастут из-за заморозков в Крыму

Региональный министр сельского хозяйства Денис Кратюк заявил, что урожай персиков, черешни и слив в Крыму будет меньше на 20 процентов из-за заморозков. «Вечерняя Москва» узнала у директора центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, что будет с ценами на эти ягоды и фрукты.
Как рассказал эксперт, если ожидается недобор урожая персиков, черешни и слив в Крыму, то они будут в дефиците на полках российских магазинов, что может привести к резкому росту цен на эти товары.
— Предприниматели и торговые точки обязательно поднимут цены на эти фрукты и ягоды. Однако Минсельхоз или Минпромторг могут организовать импортные поставки примерно по такой же цене. Можно закупить у соседей, например в Абхазии или Египте, эти товары. Но важно понимать, что к стоимости добавятся расходы на логистику. Тогда сильного роста цен не стоит ожидать, он будет в пределах инфляции, — объяснил Остапкович.
По мнению эксперта, если заморозки ударят по другим сельскохозяйственным культурам, то на них также вырастут цены, и не стоит забывать об инфляции в стране.
— Центральный банк России прогнозирует инфляцию до конца года в пределах 7,5 процента. В среднем все товары и услуги подорожают на этом уровне. Кроме того, некоторые товары могут стать дефицитными, как сейчас картошка, и цены на них «выстрелят» на 20−30 процентов, — предупредил Остапкович.
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