Цены на персики, черешню и сливу резко вырастут из-за заморозков в Крыму

— Предприниматели и торговые точки обязательно поднимут цены на эти фрукты и ягоды. Однако Минсельхоз или Минпромторг могут организовать импортные поставки примерно по такой же цене. Можно закупить у соседей, например в Абхазии или Египте, эти товары. Но важно понимать, что к стоимости добавятся расходы на логистику. Тогда сильного роста цен не стоит ожидать, он будет в пределах инфляции, — объяснил Остапкович.