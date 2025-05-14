Полиция и Ространснадзор накрыли экскурсионный автобус у Исаакиевского собора

На кадрах видно, как они проверяют экскурсионный автобус в ретростиле. «Фонтанка» 14 мая узнала, почему транспортное средство, уже несколько лет пользующееся популярностью у туристов и курсирующее по центру города, могло привлечь внимание органов.
По информации источника «Фонтанки», знакомого с деталями появления экскурсионных автобусов в городе, эти транспортные средства являются самоделками. Как он пояснил, вместо настоящего ретроавтобуса ЗИС-8 конца 1930-х используется самодельная конструкция: за основу взят подержанный японский грузовик, на который установили кузов из дерева и металла.
«Товарищи, которые работают на этих автобусах по городу, по-моему, третий год, делают это в нарушение законодательства о пассажирских перевозках, поскольку транспортные средства, которые они используют, не должным образом зарегистрированы и поставлены на учёт, поскольку они являются по факту самоделками, а самоделки в нашей стране эксплуатировать запрещено, тем более для перевозки пассажиров», — объяснил собеседник.
По словам источника «Фонтанки», эти автобусы, будучи штучными экземплярами, должны соответствовать техрегламенту Таможенного союза 2011 года. Но для того, чтобы транспорту могли выдать сертификат, машина должна пройти комплекс испытаний, в том числе краш-тесты, тесты на опрокидывание, которые обычно не по карману мелким производителям.
«У нас сейчас законодательство приведено к такому виду, что автомобиль может быть выпущен в обращение, только если он выпущен крупным производителем, заводом либо импортирован в Россию, но пройдя все сертификационные испытания. А если ты ездишь на самоделке, то как бы первый попавшийся гаишник обычно отправляет её на штрафстоянку, а дальше после экспертизы аннулируется учёт транспортного средства. Вот здесь же эти товарищи три года как бы умудряются работать, возить пассажиров по городу», — отметил собеседник, знакомый с ситуацией.
Он также указал, что ретроавтобусы очевидно нарушают требования Таможенного союза — начиная от количества посадочных мест и оборудования салона, заканчивая эвакуационными выходами и светотехникой. При этом транспортные средства сложно не заметить, гуляя по Северной столице, так как они постоянно находятся на двух центральных точках — у Исаакиевского собора и возле Спаса на Крови на набережной канала Грибоедова.