Полиция и Ространснадзор накрыли экскурсионный автобус у Исаакиевского собора

«У нас сейчас законодательство приведено к такому виду, что автомобиль может быть выпущен в обращение, только если он выпущен крупным производителем, заводом либо импортирован в Россию, но пройдя все сертификационные испытания. А если ты ездишь на самоделке, то как бы первый попавшийся гаишник обычно отправляет её на штрафстоянку, а дальше после экспертизы аннулируется учёт транспортного средства. Вот здесь же эти товарищи три года как бы умудряются работать, возить пассажиров по городу», — отметил собеседник, знакомый с ситуацией.